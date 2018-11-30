» فرد أمن يصطحب التلاميذ داخل شقة للاعتداء عليهم جنسيًا

30 نوفمبر 2018 - 07:04 م

أمر المستشار أحمد الخولي، وكيل نيابة الرمل أول بالإسكندرية، بحبس "طه"، فرد أمن بمدرسة خاصة، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء الجنسى على أطفال المدرسة.

بدأت الواقعة ببلاغ تلقته أجهزة الأمن من أحد أولياء الأمور، أن طفله أخبره أن فرد الأمن بالمدرسة، يقوم باصطحابه إلى شقه مجاورة للمدرسة فى فترة الفسحة ويعتدى عليه جنسيا، وهوما تكرر مع أكثر من طفل حسبما كشفت التحريات.

وقامت نيابة الرمل بالإسكندرية بمعاينة المدرسة وسماع أقوال أهالى الضحايا كما عاينت النيابة الشقة التى كان يستدرج فيها المتهم الضحايا.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم يدعي "طه" وقام بالاعتداء على 4 أطفال، وبناء علي ذالك قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.