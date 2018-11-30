إزالة 17912 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 4 أيام

30 نوفمبر 2018 - 07:14 م

تواصل وزارة الزراعة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون استمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظات.

ووصل عدد حالات التعديات على الأراضي الزراعية التي تمت إزالتها خلال 4 أيام، من الموجة الأولى للإزالة نحو 17 ألفا و912 حالة تعدى على مساحة من الأراضي بلغت 1137 فدانا.

وأكد تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية مستمرة لمدة عشرة أيام، موضحًا أنها ستشمل إزالة التعديات على 19ألف فدان بإجمالي 33% من المساحة التي تم التعدي عليها منذ يناير 2011 حتى الآن والبالغة 56 ألف فدان، مضيفا أنه تم تقسيم التعديات إلى ثلاثة أقسام بسيطة ومتوسطة وجسيمة ،أما المتوسطة هى المبانى التى لم يدخلها مرافق والجسيمة التى دخلتها المرافق .