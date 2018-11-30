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مقتل 11 من "القاعدة" بغارة في ليبيا

عرب وعالم

ليبيا
ليبيا

وكالات

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تنظيم القاعدة

ليبيا

مقتل

افريكوم

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، مسؤوليتها عن قتل 11 عنصرا من تنظيم "القاعدة"، في ضربة جوية استهدفت هدفًا متحركًا جنوب غربي ليبيا.

جاء ذلك في بيان نشرته "أفريكوم"، عبر موقعها الالكتروني، مساء الجمعة، واطلعت عليه الأناضول.

ومساء الخميس، تناقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر، وقوع غارة جوية شنها طيران مجهول استهدف عددًا من الآليات، الأمر الذي أسفر عن تدميرها ومقتل من فيها دون تحديد عدد.

وقال بيان أفريكوم: "بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، نفذت أفريكوم، الخميس، غارة جوية دقيقة قرب (بلدة) العوينات في ليبيا".

وأضاف أن الغارة أسفرت عن مقتل 11 من عناصر القاعدة في بلاد المغرب، وتدمير 3 مركبات، وتابع أنه لم يتم إحصاء أي قتلى أو مصابين في صفوف المدنيين جراء الغارة.

ونقل البيان عن الجنرال جورج كورسون أولسون، مدير عمليات "أفريكوم"، قوله إن القيادة "ستستخدم الضربات الجوية الدقيقة لحرمان الإرهابيين من الحصول على ملاذ في ليبيا، وسنواصل الضغط على شبكاتهم، وسيظلون معرّضين للخطر أينما كانوا".

ووفق البيان، فإن هذه الضربة تعد الثالثة من نوعها ضد "القاعدة بالمغرب الإسلامي" في ليبيا، حيث تعود الضربة الأخيرة ضد التنظيم بالبلد المذكور إلى 13 يونيو/ حزيران الماضي، وأسفرت عن مقتل إرهابي واحد.

وينشط في الجنوب الليبي مجموعات يُعتقد أنها مرتبطة بتنظيمات إرهابية، مستغلة المساحات المفتوحة والارتخاء الأمني، ومجاورة المنطقة حدود دول أخرى تشهد أوضاعًا مشابهة، وخصوصا مالي وتشاد والنيجر.


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