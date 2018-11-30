«فيتو» أمريكي وراء سحب أمم أفريقيا من الكاميرون

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أمريكا

الكونجرس

المصريون

الامم الافريقية

كشفت موقع «البطولة» المغربية، عن مفاجأة من العيار الثقيل وراء سحب تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، اليوم، الجمعة، من دولة الكاميرون.

وذكر الموقع المغربي، أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تلقى خطابًا من أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي يحذره من استضافة الكاميرون لبطولة كأس الأمم الأفريقية المحدد لها الصيف المقبل لأسباب أمنية.

وأضاف أن دانا روراباتشير عضو الكونجرس الأمريكي عبر في خطابه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قلقه الشديد من استضافة الكاميرون لفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية في ظل التهديدات الأمنية.

وتابع أن عضو الكونجرس الأمريكي يرى أن الكاميرون لن تكون قادرة على حفظ الأمن خلال بطولة بهذا الحجم وتأمين المنتخبات المشاركة، إضافة لأن الولايات المتحدة حذرت رعاياها من التواجد في الكاميرون خلال هذه الفترة، وهو الخطاب الذي تم دراسته خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لـ"الكاف" الذي عقد اليوم في العاصمة الغانية "أكرا".

ومن المنتظر أن يفتح "الكاف" باب الترشيحات أمام الدول الراغبة فى استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، لمدة شهر، حيث تعد المغرب وجنوب أفريقيا أبرز الدول المرشحة لاستضافة الحدث.

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