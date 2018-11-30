» شاب صيني يشهر إسلامه عقب صلاة الجمعة بالغردقة

30 نوفمبر 2018 - 07:41 م

أقدم شاب صيني الجنسية, علي إشهار إسلامه، عقب صلاة الجمعة بمسجد الميناء الكبير في الغردقة، عقب صلاة الجمعة، مرددا الشهادتين خلف إمام المسجد وسط سعادة من المواطنين.

قال الشاب الصيني الذي يدعي "وين"، إنه يقيم منذ سنوات بمدينة الغردقة، واعتنق الدين الإسلامي عن اقتناع ودراسة ومعايشة، وينطق اللغة العربية بطلاقة.

واختار الشاب الصيني اسم إسلام بعد إشهار إسلامه، وسط تهنئة الحاضرين.

وأشار الشيخ حسام إمام مسجد الميناء الكبير بالغردقة، أن الشاب "وين" جاء عن اقتناع كامل ويرافقه صديقه المصري، مؤكدا أن المسجد منذ إنشائه شهد إعلان إسلام أكثر من 100 أجنبي وأجنبية من مختلف دول العالم.