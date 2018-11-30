الهلال السعودي يتأهل إلى دور الـ8 بكأس زايد

30 نوفمبر 2018 - 07:50 م

تأهل فريق الهلال السعودي إلى دور الـ8 ببطولة كأس زايد للأندية، بعد الفوز على نفط العراق بثنائية نظيفة، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم الجمعة على ملعب "فرانسو حريرى"، فى لبنان.

وسجل ثنائية فريق الهلال كل من الفرنسى بافيتيمى جوميز فى الدقيقة 13، والبرازيلى كارلوس إدواردو فى الدقيقة 31. وأهدر كل الفريقين ركلة جزاء فى المباراة، حيث أهدر محمد كنو للهلال فى الدقيقة التاسعة، ومحمد داوود للنفط فى الدقيقة 37، وتعرض ليث تحسين لاعب النفط للطرد فى الدقيقة 52.

وكان لقاء الذهاب الذى أقيم فى العاصمة السعودية الرياض، قد انتهى بفوز الهلال 4-0.