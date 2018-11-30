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الجيش اليمني يعلن مقتل 23 حوثيًا

عرب وعالم

الجيش اليمني
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وكالات - خالد الشرقاوي

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أمريكا

زلزال

ألاسكا

أعلن الجيش اليمني، مساء الجمعة، مقتل 23 مسلحًا من جماعة "الحوثي"، وإصابة 30 آخرين، في معارك بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.

ونقل موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش، عن مصدر ميداني لم يسمه، أن المعارك اندلعت إثر محاولة مسلحي الجماعة التسلل نحو مواقع جنوب غربي مدينة دمت.

وأضاف أن المحاولة تم إحباطها وإجبار بقية المسلحين على التراجع إلى داخل مدينة "دمت"، دون الإشارة إلى خسائر في صفوف القوات الحكومية.

وفي 5 نوفمبر الجاري، أعلن الجيش إطلاق حملة عسكرية لتحرير مديريتي دمت وجبن في الضالع، الخاضعتين لسيطرة الحوثيين.

ويعيش اليمن حربًا مستمرة منذ عام 2014، بين الحكومة مدعومة بالتحالف العربي (منذ 2015)، وجماعة الحوثي؛ وسط مساعٍ دولية لإنهائها مع تعمق المأساة الإنسانية في البلاد.


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