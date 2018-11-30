» زلزال بقوة 6.6 يضرب ألاسكا الأمريكية

30 نوفمبر 2018 - 09:21 م

وقع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مساء الجمعة، في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، إن الزلزال وقع على بُعد 12 كيلو مترًا شمالي مدينة "أنكوريج".

وأشارت الهيئة إلى صدور تحذير من موجات مد "تسونامي" في السواحل الجنوبية للولاية بعد الهزة التي وقعت على عمق 40 كيلومترًا.

ولم تعلن السلطات عمّا إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، الذي تسبب باهتزاز المباني في أنكوريج.