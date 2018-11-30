  • الجمعة 30 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:15 م
بحث متقدم
الاتحاد السكندري

الاتحاد يطيح بالزمالك من البطولة العربية

أرشيفية

ارتياح برلماني لوقف تراخيص «التكاتك»

أرشيفية

4 مكاسب مصرية من إلغاء «الدولار الجمركي» للسلع الترفيهية

سعد الهلالي

«الهلالي»: ثقافات المصريين في المواريث مغلوطة

مبارك ومرسي

القبض على «مبارك» بسبب «مرسي» في هذه الحالة

كاف

3 دول مرشحة لاستضافة أمم أفريقيا 2019

محمد بن سلمان وماكرون

تفاصيل لقاء "حازم وصريح" بين ماكرون وبن سلمان

رانيا يوسف

"المهن التمثيلية" تنتقد تجاوزات "القاهرة السينمائي" وتفتح تحقيقًا

امم افريقيا

«فيتو» أمريكي وراء سحب أمم أفريقيا من الكاميرون

صفاء الهاشم

«صفاء الهاشم» تشن هجومًا جديدًا على العمال الوافدين: محتلون

زلزال بقوة 6.6 يضرب ألاسكا الأمريكية

عرب وعالم

زلزال
زلزال

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

زلزال بقوة 6.4 يضرب مقاطعة بإندونيسيا

#

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

#

زلزال جديد بقوة 5,9 درجة يضرب إندونيسيا

#

زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب لومبوك بإندونيسيا

وقع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مساء الجمعة، في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، إن الزلزال وقع على بُعد 12 كيلو مترًا شمالي مدينة "أنكوريج".

وأشارت الهيئة إلى صدور تحذير من موجات مد "تسونامي" في السواحل الجنوبية للولاية بعد الهزة التي وقعت على عمق 40 كيلومترًا.

ولم تعلن السلطات عمّا إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، الذي تسبب باهتزاز المباني في أنكوريج.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

هل الفتاوى الشاذة جزء من السياسة؟!

فراج إسماعيل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» «جروس» يتحدث عن الخروج العربي للزمالك
» "فتح" تعلن دعمها لـ"حماس" ضد مشروع القرار الأمريكي
» علي غزال يكشف حقيقة توقيعه للأهلي
» زلزال بقوة 6.6 يضرب ألاسكا الأمريكية
» إصابة 28 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة ‎
» لجنة القيد وأزمة الزمالك.. 5 ملفات هامة لمجلس «الصحفيين» الأحد
» مقتل 23 حوثيًا جنوبي اليمن
» بوتين يحذر أمريكا: لا تدخلوا معنا في سباق
» بعد سحب التنظيم.. موقف الكاميرون من التأهل لأمم أفريقيا
» حائط ينهي حياة شخص ويصيب آخر ببني سويف
» حبس عاطل ومفتش بالأوقاف لتلقيهم رشوة من صاحب زاوية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:12 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية