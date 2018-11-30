«الهلالي»: ثقافات المصريين في المواريث مغلوطة

30 نوفمبر 2018 - 09:22 م

رفض الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الرد على الأزمة المثارة حول آرائه الفقهية وخاصة الأزمة الأخيرة بشأن المواريث، مؤكدًا أن أغلب الثقافة الدينية للشعب المصري في المواريث مغلوطة.

وقال "الهلالي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على شاشة "صدى البلد"، إن التصرف في الثلث الخاص بالوصية ليس بيد الله ولكنه بقرار البشر.

وتابع أستاذ الفقه أن التركة التي تركها الميت بعد موته تشتمل على الوصية والدين والإرث.

وأشار إلى أن ما سيتم توزيعه من إرث فوق الرؤوس ولا يستطيع أحد أن يناقشه أو ينكره وهو متعلق بالثلثين فقط أما الثلث الباقي فيمكن التصرف فيه حسبما أراد الشخص.



