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وزير النقل: المشروعات القومية وفرت حوالي 800 ألف فرصة عمل

الحياة السياسية

الدكتور هشام عرفات
الدكتور هشام عرفات

متابعات- حسن علام

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وزير النقل

المشروعات

نقيب المهندسين

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه بصفته أستاذ جامعي، فإن أسعد مشهد بالنسبة له هو أن يحتفل بتخرج طلابه، مشيرًا إلى أن المهندسين المدنيين يشاركون بشكل كبير بالمشروعات القومية، حيث تم توفير 800 ألف فرصة عمل بشكل مباشر بمشروعات الطرق والكباري القومية، التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، بتكلفة وصلت إلى 80 مليار جنيه.

فيما أوصى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، خلال كلمته باحتفالية نقابة المهندسين بيوم المهندس المدنى، على ضرورة اهتمام حديثى التخرج بمستقبلهم.

وطالب المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، أوائل الخريجين من كليات الهندسة، بالحفاظ على تقاليد وأعراف مهنة الهندسة العريقة، وأن يتمكسوا بالمثل العليا، لتحقيق الآمال المنعقدة عليهم، قائلا: "يوم المهندس المدني، هو يوم الوفاء لرد الجميل لأستاذة أفاضل وعلماء ومهندسين حققوا إنجازات كبيرة على أرض الواقع فى مصر والعالم أجمع فحق لهم أن يفخروا بما قدموا.



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