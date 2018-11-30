» علي غزال يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

30 نوفمبر 2018 - 09:24 م

نفى علي غزال، مدافع منتخب مصر، ما تردد مؤخرًا عن توقيعه للأهلي، للانتقال إلى صفوفه بداية من الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال غزال، في تصريحات تلفزيونية: "كل مفاوضات النادي الأهلي حاليًا مع وكيلي فقط، وأمامنا فترة حتى يناير لنحسم الأمر بشكل نهائي".

وأضاف: "شرف لأي لاعب التوقيع للنادي الأهلي، ولكني أهتم بالمقابل المادي لأني وصلت لسن 26 عامًا، وأملك أسرة، بالإضافة إلى أنني لاعب حر فلن أكلف خزينة النادي الذي سأنتقل له أي أموال".

واختتم: "أملك أكثر من عرض خارجي، والأيام المقبلة سأدرس الأمر جيدا للخروج بقرار نهائي".