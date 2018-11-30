دواء مغشوش ينهي حياة طفلين بالمطرية

30 نوفمبر 2018 - 09:25 م

لقي طفلان مصرعهما داخل صيدليتين بمنطقة المطرية بالقاهرة، اليوم الجمعة، عقب إعطائهما جرعة دواء مغشوشة، ونقلت الجثتان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقى مأمور قسم شرطة المطرية بلاغين منفصلين يفيدان بوفاة طفلين داخل صيدلتين في دائرة القسم.

وتبين وفاة الطفل "مختار. م" سنتان، عقب إعطائه حقنة داخل صيدلية، كما تبين وفاة "جنات" عام ونصف في صيدلية أخرى بدائرة القسم عقب إعطائها جرعة من ذات العقار واتهمت الأسرتان الصيدلتين بالتسبب في وفاة طفليهما.

نقلت الجثتان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة.



