تفاصيل مقتل فتاة على يد ابن عمها

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المرج

قتل فتاة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة, من كشف غموض واقعة قتل فتاة بإطلاق النار عليها, وسط العديد من المارة بشارع محمد نجيب بالمرج أول أمس الأربعاء.

وتبين من خلال التحريات والمعلومات اللازمة أن وراء ارتكاب تلك الواقعة هو نجل عم المجني عليها بسبب شكه في سلوكها. نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، يإشراف اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على نجل عم الفتاة المجني عليها المتهم بقتلها.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج، إخطارا من مستشفى اليوم الواحد، يفيد استقباله فتاة تدعى ياسمين، وتبلغ من العمر 18 عاما، مصابة بطلق ناري في الوجه، وبعد مكوثها بالمستشفى لبضع ساعات لفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة، وتبين من الفحص قيام شاب يرتدى كاب بإطلاق النيران على الفتاة، واستقل دراجة نارية مع آخر، وفر هاربا، وتم الاستماع لأقوال الشهود.

كما استمعت نيابة حوادث شرق القاهرة لأقوال أسرة الفتاة "ياسمين"، التي قتلت رميًا بالرصاص من قبل مجهولين أثناء سيرها في شارع محمد نجيب في المرج، إنهم فوجئوا بخبر الحادث من الجيران بعد أن سقطت ابنتهم جثة هامدة من جراء الهجوم عليها.


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