» "فتح" تعلن دعمها لـ"حماس" ضد مشروع القرار الأمريكي

30 نوفمبر 2018 - 09:35 م

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، اليوم الجمعة، إن صيغة القرار المقدم من الولايات المتحدة للجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة حركة حماس مرفوضة جملة وتفصيلا.

وأضاف الشيخ في تصريح صحفي، أن صيغة القرار الأمريكي دليل قاطع آخر على سياسة الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال كون مشروع القرار يساوي بين الضحية والجلاد.

وتمنى الشيخ من الدول الشقيقة والصديقة أن تقف ضد هذا القرار الجائر والظالم.

وكانت بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة وزعت مذكرة على جميع الدول الأعضاء للرد على قيام سفيرة الأمم المتحدة نيكي هيلي، بتوزيع مشروع قرار تحت عنوان "حماس" يدين الحركة "لإطلاقها الصواريخ بطريقة عشوائية في المناطق المأهولة بالسكان في إسرائيل ويطالب باعتبار حماس حركة إرهابية ترتكب جرائم حرب".

وأشار مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، في لقاء مع صحفيين معتمدين لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء، إلى أن "الوفد الدائم لبعثة فلسطين ما فتئ يتفاوض مع المجموعات الإقليمية، وخاصة المجموعات العربية والإفريقية والآسيوية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومجموعة الـ77 والصين، لتوضيح عيوب هذا المشروع الخطير الذي يعني أن الولايات المتحدة لا تلتزم بالقانون الدولي ولا بالميثاق ولا بالعمل الجماعي ولا بمبدأ المفاوضات متعددة الأطراف".

وأكد منصور أن الوفد الفلسطيني لديه عدة بدائل للتعامل مع مشروع القرار الأمريكي في حال طرحه للتصويت لكنه آثر عدم الخوض في تفاصيل الخطوات التي سيتبعها الوفد الفلسطيني.