جماهير الزمالك تهاجم «جروس»

30 نوفمبر 2018 - 09:40 م

شنت جماهير الزمالك المتواجدة في مدرجات ملعب بتروسبورت، هجومًا عنيفًا ضد السويسري كريستيان جروس، بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندري في دور الـ16.

وأبدت جماهير الزمالك المتواجدة في مدرجات ملعب بتروسبورت استياءها من كريستيان جروس عقب نهاية المباراة، محملينه مسئولية الخروج من البطولة العربية.

وتأهل فريق الاتحاد السكندري لربع نهائي كأس زايد الدولي للأبطال بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب بترو سبورت في إطار إياب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية.



