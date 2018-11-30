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بالرحاب

فتاة نيجيرية تقتل صديقها داخل شقة

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الرحاب

النياب ة العامة

فتاة نيجيرية

قتل صديقها

استمعت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة رئيس النيابة إلى أقوال الفتاة النيجيرية التى مازالت محجوزة بإحدى مستشفيات الحكومية لخضوعها للعلاج والكشف الطبى فى واقعة العثور على جثة "نيجيرى داخل شقة بـ "بمدينة الرحاب للوصول إلى حل لغز الواقعة والتأكد من وجود شبة جنائية من عدمه.

وأنكرت الفتاة فى التحقيقات قتل الطالب النيجيري "أوماتولاه" وأكدت وجود علاقة صداقة به.

فيما كشفت تحقيقات النيابة وجود علاقة غير شرعية مع القتيل وعدم وجود اشتباه حتى الآن فى أشخاص ثبت تورطهم للواقعة، وأنه فور استلام النيابة لتقرير الطب الشرعى للطالب والصفة التشريحية للجثمان الذى تم استعجاله الذى يعد الخيط الرفيع للقضية.

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من السكان وجيران النيجيري لمعرفة طبيعة الأشخاص المترددين على الشقة وثبت بالتحقيقات عدم وجود خلافات مع الطالب النيجيري مع أشخاص، ووجود أوراق تثبت إقامته داخل البلاد، مما يؤكد صحة أوراقه ودخوله البلاد.

وكشفت التحريات سلامة جميع منافذ الشقة، وأن الباب كان مغلقًا من الداخل، وأن المتوفى كان متزوجًا وترك زوجته في نيجيريا وأتي إلى مصر منذ عدة أشهر، وأن الفتاة التي وجدت داخل مسكنه متزوجة وتربطهما علاقة غير شرعية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى المقدم تامر عبدالشافي، رئيس مباحث التجمع الأول، بلاغا من أمن جهاز الرحاب مفادها انبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بمجموعة 126 بالرحاب.

وتبين أن الجثة لشخص يحمل الجنسية النيجيرية، وملقى داخل " بانيو" الحمام الخاص به، كما تبين انتفاخ الجثة مما يعنى وفاته منذ أكثر من 3 أيام، كما تم العثور على فتاة نيجيرية متجردة من ملابسها، وبها إصابات بالغة فى حالة إغماء.


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