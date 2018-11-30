» حبس عاطل ومفتش بالأوقاف لتلقيهم رشوة من صاحب زاوية

30 نوفمبر 2018 - 09:49 م

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد النجار، وسكرتارية ياسر تريكة بحبس كل من "ش. س. س" عاطل، و"م. ا. ص"، و"ط. ع. ال" مفتش أول بالدعوى بمديرية أوقاف الإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال من صاحب زاوية على سبيل الرشوة.

تعود القضية رقم 9583 لسنة 2018 جنح باب شرقي، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة الأموال العامة بالقبض على عاطل ينتحل صفة أمين شرطة بالأمن الوطني، و2 موظفين بالدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، لقيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من صاحب زاوية بدائرة باب شرقي.

وكشفت تحريات مباحث إدارة الأموال العامة، أنها تلقت بلاغًا من المدعو "م. ب. ج" يمتلك زاوية تسمى "الصفا والمروة"، بمنطقة الحضرة باب شرقي، حيث تردد عليه المتهم الأول "ش. س. س"، وادعى أنه أمين شرطة بالأمن الوطنى، بالاشتراك مع كل من: "م. ا. ص"، و"ط. ع. ال" مفتشين بمديرية أوقاف الإسكندرية، بزعم أن الزاوية غير مسجلة في وزارة الأوقاف، وأنها مخالفة للقانون، وتحصلوا على مبلغ مالي شهريًا قدرة بلغ 600 جنيه لمدة عام، ومنذ أيام قاموا بطلب بزيادة المبلغ إلى 1000 جنيه شهريا أو إغلاق الزاوية.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمين، وعرضهم على نيابة باب شرقي، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.