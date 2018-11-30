» «جروس» يتحدث عن الخروج العربي للزمالك

30 نوفمبر 2018 - 09:51 م

اعتذر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لجماهير الفريق بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندري، بركلات الترجيح، ووداع البطولة العربية من دور الـ16.

وشدد المدير الفني للزمالك على أنه حزين لخروج الفريق من البطولة، وأوضح أن الأبيض لم ينجح في استغلال الكرة في أخر 35 مترًا، والدفاع ارتكب خطأ واحد فقط تسبب في استقبال الهدف.

وأوضح جروس أن الفترة المقبلة تحتاج للتركيز، وسيتحدث مع اللاعبين في الفترة المقبلة بعدم التأثر والاستعداد بجدية للقاء المصري في الدوري، وأشار إلى أن الخسارة بركلات الترجيح واردة.

وشدد المدير الفني للزمالك على أن الفريق لم يكن لديه كفاءة هجومية، في حين أن المنافس دافع بصورة جيدة في اللقاء، مضيفا أن حمدى النقاز وإبراهيم حسن لديهما خبرات كبيرة، ولا يتحمل لاعب بمفرده الخسارة.

وأضاف جروس أن محمود علاء لم يهدر ركلة جزاء في المباريات السابقة قبل أن يهدر فى لقاء الاتحاد، وأن مصطفى فتحي شارك في الوقت المناسب وأشار إلى أن جميع الفريق لم يكن في مستواه المعهود هجوميا.



