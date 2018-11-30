اعتماد 5 قرارات أممية خاصة بفلسطين وسادس بالجولان السوري

أعلنت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا اسبينوزا، مساء الجمعة، اعتماد 5 مشاريع قرارات تتعلق بفلسطين، وسادس خاص بالجولان السوري المحتل.



وتم اعتماد القرارات الستة بالأغلبية المطلقة، وفق حديث "اسبينوزا"، خلال جلسة للجمعية العامة، تابعها مراسل الأناضول.



ومن بين القرارات المتعلقة بفلسطين، ذلك الخاص بالقدس، والذي طالب الدول الأعضاء بالجمعية العامة بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتخذها إسرائيل في المدينة المقدسة.



وحصل قرار القدس الذي تقدمت به عدة دول عربية وآسيوية ولاتينية صباح الجمعة، على أغلبية ساحقة، حيث نال موافقة 148 دولة مقابل اعتراض 11 دولة (بينها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية) فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.



فيما طالب القرار الخاص بمنطقة الجولان السورية المحتلة، بانسحاب إسرائيل من كل الجولان وتأكيد سيادة سوريا عليها، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.



ونال ذلك تأييد 99 دولة مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 66 دولة عن التصويت.



وحصل قرار يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، على موافقة 100 دولة، مقابل اعتراض 12 وامتناع 62 دولة عن التصويت.

فيما نال قرار يتعلق بحل القضية الفلسطينية عبر الوسائل السلمية 156 صوتًا، مقابل اعتراض 8 دول وامتناع 12 دولة عن التصويت.

كما حصل قرار بشأن البرنامج الإعلامي للقضية الفلسطينية في الأمانة العامة على 152 صوتًا، مقابل اعتراض 8 دول، وامتناع 14 دولة عن التصويت.

أما القرار الرابع الخاص بشعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة، فقد حصل على موافقة 96 دولة مقابل اعتراض 13 وامتناع 64 دولة عن التصويت.