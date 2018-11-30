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ترامب: مؤشرات إيجابية بشأن علاقاتنا التجارية مع الصين

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ترامب والرئيس الصيني
ترامب والرئيس الصيني

المصريون ووكالات

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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن اعتقاده بوجود "مؤشرات إيجابية" بشأن العلاقات التجارية بين بلاده والصين.
جاء ذلك في حديث للصحفيين قبيل لقاء مرتقب يجمعه بنظيره الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، التي انطلقت الجمعة وتختتم السبت.
وقال ترامب، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية: "إذا تمكنّا من التوصل إلى اتفاق فسيكون ذلك جيدًا، أعتقد أنهم (الصينيون) يرغبون بذلك، ونحن نرغب بذلك أيضًا"، دون الكشف عن تفاصيل.
ورغم المباحثات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين على مدار أشهر، لم يتوصل الجانبان إلى نتائج لإنهاء حرب تجارية اندلعت بينهما في مارس/آذار الماضي، إثر فرض واشنطن رسومًا جمركية على عدد من الواردات.
وتعد بكين أكبر شريك تجاري لواشنطن، بنحو 635.4 مليار دولار (عام 2017)، ولكن بعجز كبير لصالح الأولى، وهو ما وعد ترامب مرارًا بمواجهته، ما انعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي.
وتتجه الأنظار إلى مساعي مختلف الدول ممارسة ضغوط على الرئيس الأمريكي في قمة العشرين للتراجع عن السياسات "الحمائية"، والدفع نحو تعزيز تحرير الأسواق. -

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