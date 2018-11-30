مجموعة السبع تدعو روسيا لضبط النفس واحترام القانون الدولي

30 نوفمبر 2018 - 10:30 م

دعت مجموعة السبع، روسيا إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي، على خلفية احتجازها سفنًا حربية أوكرانية قرب مضيق كيرتش، واعتقال طواقمها.



جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية المجموعة والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغريني، عقب اجتماع في كندا، الجمعة.



وتضم "السبع" كلًا من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان.



وأعرب أعضاء المجموعة عن قلقهم العميق إزاء تصرفات موسكو ضد كييف في مضيق كيرتش، والتي أدت إلى تصاعد التوتر بين البلدين.



وشدّد البيان على عدم وجود أي مبرر لاستخدام روسيا القوة العسكرية ضد السفن الأوكرانية وطواقمها.



وطالب بالإفراج عنهم والتوقف عن عرقلة العبور القانوني في المضيق، الذي يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف.



كما جدد البيان، التأكيد على رفض الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ومواصلة دعمها الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة ترابها.



وتبادلت كييف وموسكو، الاتهامات بعدما احتجزت البحرية الروسية 3 سفن أوكرانية، بعد إطلاق النار عليها، الأحد الماضي.



وقررت روسيا، الأربعاء، سجن 15 عسكريًا أوكرانيًا من أصل 24 تم توقيفهم على متن تلك السفن، معتبرةً أنهم دخلوا المياه الإقليمية "بصورة غير مشروعة".





