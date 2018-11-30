بوتين وماكرون يبحثان الأزمتين الأوكرانية والسورية

30 نوفمبر 2018 - 10:40 م

قال الكرملين، الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأزمتين الأوكرانية والسورية.



جاء ذلك خلال لقائهما، على هامش قمة "مجموعة العشرين"، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وفق وكالة "تاس" الروسية.



وبحسب الوكالة، أعرب الرئيس الفرنسي، عن ارتياحه لإمكانية بحث عدد من القضايا المهمة مع بوتين، أثناء قمة "مجموعة العشرين"، ومنها سوريا.



وقال ماكرون، إن الوضع في سوريا "تغير بعد قمة إسطنبول (أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمشاركة تركيا وألمانيا وفرنسا وروسيا) التي كانت مفيدا جدا".



وأضاف أن "ذلك ينطبق أيضا على الوضع في أوكرانيا، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الأحداث التي شهدناها في الأيام الأخيرة".



وتبادلت كييف وموسكو، الاتهامات بعدما احتجزت البحرية الروسية 3 سفن أوكرانية، بعد إطلاق النار عليها، الأحد الماضي.



وقررت روسيا، الأربعاء، سجن 15 عسكريًا أوكرانيًا من أصل 24 تم توقيفهم على متن تلك السفن، معتبرةً أنهم دخلوا المياه الإقليمية "بصورة غير مشروعة".



فيما قالت كييف، إن سفنها لم ترتكب أي مخالفة، واتهمت موسكو بـ"العدوان العسكري".

