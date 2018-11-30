  • الجمعة 30 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:59 م
بحث متقدم
ترامب وبن سلمان

هذا ما دار بين ترامب وبن سلمان بقمة العشرين

الاتحاد السكندري

الاتحاد يطيح بالزمالك من البطولة العربية

أرشيفية

ارتياح برلماني لوقف تراخيص «التكاتك»

أرشيفية

4 مكاسب مصرية من إلغاء «الدولار الجمركي» للسلع الترفيهية

سعد الهلالي

«الهلالي»: ثقافات المصريين في المواريث مغلوطة

مبارك ومرسي

القبض على «مبارك» بسبب «مرسي» في هذه الحالة

كاف

3 دول مرشحة لاستضافة أمم أفريقيا 2019

محمد بن سلمان وماكرون

تفاصيل لقاء "حازم وصريح" بين ماكرون وبن سلمان

رانيا يوسف

"المهن التمثيلية" تنتقد تجاوزات "القاهرة السينمائي" وتفتح تحقيقًا

امم افريقيا

«فيتو» أمريكي وراء سحب أمم أفريقيا من الكاميرون

الأمم المتحدة:

تقارير "مزعجة" حول استهداف مدنيي دير الزور

عرب وعالم

قصف روسي على دير الزور
قصف روسي على دير الزور

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

204 قتلى حصيلة المواجهات القتالية بدير الزور

#

النظام السوري يفرض «الأذان الشيعي» بدير الزور

#

التحالف الدولي ينفي استهدافه مدنيين في دير الزور السورية

#

مئات من "داعش" يسعون لعبور الحدود من سوريا

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، تلقيها "تقارير مزعجة بشأن وقوع ضربات جوية أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات في محافظة دير الزور السورية (شرق)، خلال اليومين الماضيين".
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وقال دوغريك، "الزملاء في المجال الإنساني لا يزالون يتلقون تقارير مزعجة عن الضربات الجوية التي تلحق الضرر بالسكان المدنيين في دير الزور".
وأضاف "أمس (الخميس) ضربت غارات جوية مستشفى ميداني في المنطقة، مما أسفر عن مقتل وجرح عشرات المدنيين، بما في ذلك نساء وأطفال وأفراد طواقم طبية".
وأردف قائلا "كما ورد أن غارات جوية أصابت سجن قرية الكاشمة، قرب دير الزور، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل وجرح سجناء ومدنيين".
وتابع "نذكّر جميع أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي".


وأكد المتحدث أن "استهداف المرافق الطبية والبنى التحتية المدنية الأخرى أمر غير مقبول ومحظور بموجب القانون الدولي".


وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 241 مدنيا بينهم 28 طفلا و23 سيدة على يد روسيا وقوات النظام السوري، في الهجمات التي نفذاها على المعابر المائية على نهر الفرات شرقي البلاد.


وفي تقرير لها اطلع عليه مراسل الأناضول، قالت الشبكة إن ما لا يقل عن 20 معبرًا مائيا تعرَّض للهجوم من قبل ثلاث جهات رئيسة في النزاع السوري، مشيرة إلى أن هذه المعابر تقع في محافظة دير الزور، دون ذكر مدى زمني.


وأوضح التقرير، أن قوات النظام السوري قتلت 98 مدنيًا بينهم 7 أطفال، و9 سيدات، أما القوات الروسية فقتلت 143 مدنيا بينهم 21 طفلا، و14 سيدة، ورافق هذه الهجمات 15 مجزرة، ارتكب النظام 9 منها، والقوات الروسية نفذت 6 مجازر.


ويقطع نهر الفرات مسافة 135 كلم داخل أراضي دير الزور، ويستمر حتى مدينة البوكمال الحدودية حيث يدخل الأراضي العراقية.


وأقام سكان المحافظة على مدى عصور عددا من الجسور للتَّنقل بين ضفاف النهر، التي تفصل عدة قرى وبلدات في المحافظة وعدة أحياء في دير الزور، وتعرضت تلك الجسور لهجمات أدت إلى تدميرها بشكل شبه كامل من قبل قوات النظام السوري والقوات الروسية وقوات التَّحالف الدولي. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

هل الفتاوى الشاذة جزء من السياسة؟!

فراج إسماعيل

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب: هذا هو سبب إلغاء لقائي مع بوتين
» «صفاء الهاشم» تشن هجومًا جديدًا على العمال الوافدين: محتلون
» «جروس» يتحدث عن الخروج العربي للزمالك
» "فتح" تعلن دعمها لـ"حماس" ضد مشروع القرار الأمريكي
» علي غزال يكشف حقيقة توقيعه للأهلي
» زلزال بقوة 6.6 يضرب ألاسكا الأمريكية
» إصابة 28 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة ‎
» لجنة القيد وأزمة الزمالك.. 5 ملفات هامة لمجلس «الصحفيين» الأحد
» مقتل 23 حوثيًا جنوبي اليمن
» بوتين يحذر أمريكا: لا تدخلوا معنا في سباق
» بعد سحب التنظيم.. موقف الكاميرون من التأهل لأمم أفريقيا

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:12 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية