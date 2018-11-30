» ترامب: هذا هو سبب إلغاء لقائي مع بوتين

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ترامب يلوح بإلغاء لقائه مع بوتين في قمة العشرين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إنه ألغى لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، فقط بسبب الأزمة الأخيرة بين موسكو وأوكرانيا.
ونقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن ترامب قوله: إن "السبب الوحيد هو ما حدث للسفن الأوكرانية والبحارة".
وأضاف: "لا يعجبنا ما حدث، لسنا سعداء بهذا ولا أحد سعيد بذلك، نأمل أن يتمكنوا (الروس والأوكرانيين) من حل ذلك قريبا، لذلك نحن نتطلع للقاء الرئيس بوتين".
والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي إلغاء لقائه مع نظيره الروسي، الذي كان مقررا السبت على هامش قمة "مجموعة العشرين" في الأرجنتين، احتجاجاً على حادثة مضيق "كيرتش" الواصل بين البحرين الأسود و"آزوف".
وانطلقت أعمال قمة العشرين مساء الجمعة في بوينس آيرس، وتستمر حتى السبت، بمشاركة زعماء الدول العشرين الأكبر اقتصاديًا في العالم.
وقبل أيام، تبادلت كييف وموسكو، الاتهامات بعدما احتجزت البحرية الروسية 3 سفن أوكرانية، بعد إطلاق النار عليها، الأحد الماضي.
وقررت روسيا، الأربعاء، سجن 15 عسكريًا أوكرانيًا من أصل 24 تم توقيفهم على متن تلك السفن، معتبرةً أنهم دخلوا المياه الإقليمية "بصورة غير مشروعة".
فيما قالت كييف، إن سفنها لم ترتكب أي مخالفة، واتهمت موسكو بـ"العدوان العسكري". 

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