"الوحش": رانيا يوسف متعمدة على نشر الفسق والفجور

30 نوفمبر 2018 - 11:30 م

طالب المحامي نبيه الوحش، نقابة المهن التمثيلية بوقف الممثلة رانيا يوسف عن العمل 3 أشهر على الأقل عقابًا لها على فستان مهرجان القاهرة السينمائي.



وأكد "الوحش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم الجمعة: "ما فعلته رانيا يوسف سقطة لا تغتفر على مر الأيام، إحنا بنتعاير بيها في الدول العربية".



وأشار المحامي الشهير إلى أن"سقطة من نقابة المهن التمثيلية ومفيش حاجة اسمها إصدار بيان إدانة، ولكن يجب استدعائها للتحقيق، هذه امرأة تنشر الفسق والفجور أمام الميديا".

