تعديل درجة زلزال ألاسكا الأمريكية لـ7 بدلًا من 6.6

30 نوفمبر 2018 - 11:50 م

حدثت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية درجة الزلزال الذي ضرب، مساء الجمعة، ولاية ألاسكا، من 6.6 إلى 7 درجات على مقياس ريختر.



وكانت الهيئة المذكورة قد ذكرت في بيان سابق، أن الزلزال وقع على بُعد 12 كيلو مترًا شمالي مدينة "أنكوريج" بالولاية ذاتها بقوة 6.6 درجات، قبل أن تعدل الرقم في بيان لاحق.



وألغت الهيئة في بيانها الجديد تحذيرها السابق باحتمال حدوث موجات مد "تسونامي" في السواحل الجنوبية للولاية بعد الهزة التي وقعت على عمق 40 كيلومترًا.



ولفتت إلى وقوع أضرار مادية جراء الزلزال، الذي تسبب باهتزاز المباني في أنكوريج، دون وقوع حالات وفيات أو إصابات.



وتداولت العديد من المواقع الإخبارية مشاهد عرضت وقت وقوع الزلزال والأضرار المادية التي تسبب فيها، لا سيما انهيارات الطرق التي تسبب في تعطيل حركة المرور بشكل كبير.



وتسبب الزلزال أيضًا في إخلاء أبراج المراقبة في مطار أنكوريج، إلى جانب تأخير موعد إقلاع العديد من الرحلات تبعًا لذلك.



بدوره أعلن بيل والكر، عمدة آلاسكا، منطقة الزلزال "منطقة كوارث"، وذلك في منشور له على موقع "فيسبوك" أشار فيه إلى مواصلة الجهات المعنية أعمالها لحصر الأضرار الناجمة عن الزلزال.

