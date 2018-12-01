» تحذيرات من هذا الأمر الخطير بشأن الفياجرا النسائية

01 ديسمبر 2018 - 12:00 ص

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن الفياجرا النسائية ليست لها علاقة بمشكلة الزيادة السكانية.



وأوضح "حسن"، خلال حواره مع برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، أن ظهور الفياجرا النسائية قد يحل بعض المشكلات الزوجية خاصة بعد ارتفاع معدلات الطلاق.

