  • السبت 01 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:48 ص
بحث متقدم
ساويرس

تعليق مثير للجدل من "ساويرس" على فستان "رانيا يوسف"

جروس

أول قرارين من إدارة الزمالك ضد "جروس" بعد الخسارة

رانيا يوسف

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب فستان رانيا يوسف

عمرو أديب

"أديب" يوجه رسالة نارية لجماهير النادي الأهلي

تراجع الدولار

خبير مصرفي يكشف معلومة هامة عن أسعار الصرف

نبيه الوحش

"الوحش": رانيا يوسف متعمدة على نشر الفسق والفجور

ترامب وبن سلمان

هذا ما دار بين ترامب وبن سلمان بقمة العشرين

الاتحاد السكندري

الاتحاد يطيح بالزمالك من البطولة العربية

أرشيفية

ارتياح برلماني لوقف تراخيص «التكاتك»

أرشيفية

4 مكاسب مصرية من إلغاء «الدولار الجمركي» للسلع الترفيهية

تحذيرات من هذا الأمر الخطير بشأن الفياجرا النسائية

آخر الأخبار

الفياجرا النسائية
الفياجرا النسائية

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

كاتبة صحفية عن الفياجرا النسائية: هتبسط الراجل والست

#

تعليق صادم من سما المصري على "الفياجرا النسائية"

#

إسرائيل تحذر من هذا الأمر الخطير بشأن "حماس"

#

بريطانيا تخزن الفياجرا .. وسط رعب بالغ

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن الفياجرا النسائية ليست لها علاقة بمشكلة الزيادة السكانية.
وأوضح "حسن"، خلال حواره مع برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، أن ظهور الفياجرا النسائية قد يحل بعض المشكلات الزوجية خاصة بعد ارتفاع معدلات الطلاق.
وحذر من تناول الفياجرا النسائية بدون إشراف الطبيب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

هل الفتاوى الشاذة جزء من السياسة؟!

فراج إسماعيل

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد .. صور الطفل "يزيد" بعد 11 سنة من فيلم "عندليب الدقي"
» شاهد ياسمين عبد العزيز أثناء تأدية مناسك العمرة
» مطربة شهيرة تكشف : "الوسط الفني مليء بالشواذ"
» تحذيرات من هذا الأمر الخطير بشأن الفياجرا النسائية
» ترامب: هذا هو سبب إلغاء لقائي مع بوتين
» «صفاء الهاشم» تشن هجومًا جديدًا على العمال الوافدين: محتلون
» «جروس» يتحدث عن الخروج العربي للزمالك
» "المهن التمثيلية" تنتقد تجاوزات "القاهرة السينمائي" وتفتح تحقيقًا
» "فتح" تعلن دعمها لـ"حماس" ضد مشروع القرار الأمريكي
» تفاصيل لقاء "حازم وصريح" بين ماكرون وبن سلمان
» «فيتو» أمريكي وراء سحب أمم أفريقيا من الكاميرون

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:49 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية