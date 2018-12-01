"أديب" يوجه رسالة نارية لجماهير النادي الأهلي

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عمرو أديب
عمرو أديب

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على مهاجمة جماهير النادي الأهلي للإدارة عقب الهزيمة من المقاولين العرب، قائلًا: "حسيت إن في شيء قدري إني أظهر في البرنامج النهارده علشان أقف بجانب أصدقائي الأهلاويين، قلبي يقطر دمًا على النادي الأهلي، وأشعر بمشاعر كثيرة من الحزن والإحباط".
وأضاف "أديب"، خلال تقديم برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة: "حبيت أقف بجانب النادي الأهلي قبل ما جراحه تتعمق غدًا، موقفهم صعب".
وتابع "أديب": "لأول مرة جمهور النادي الأهلي يعترض عليه، ولأول مرة يحتل المركز الأخير في الدوري، ولأول مرة يتحفل عليه".
وأردف "أديب" بالقول: "بيبو يتقاله ارحل، ده كلام يا جماعة، فيها إيه لما الأهلي يخسر، عيب لما رئيس النادي يكون عيان ونهاجمه بالشكل ده".
وقال "أديب" موجها حديثه لجماهير الأهلي "اجمدوا واثبتوا، إحنا ياما جرالنا كده في الزمالك وخسرنا ولكن كنا ثابتين ووقفنا وقفة رجالة، إللي بيحصل ده عيب أوي، إحنا بنتغلب كزملكاوية على طول وعمرنا ما قولنا ارحل".
وأضاف "الأهلي نادي الفلوس والميزانيات والملايين، فين فلوس الأهلي؟"، مستطردًا: "لو عايزين الحق الأهلي يحتاج إلى فريق كامل، واللاعيبة إللي فيه مش نافعة، لو عايزين الحق الأهلي ميستاهلش الدوري هذا العام".


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