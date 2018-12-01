هذا ما قاله وزير المالية عن استيراد "التوك توك"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تعليقا على المطالبات بمنع استيراد "التوك توك" إن استيراد سلعة عن غيرها ليس قرار وزارة المالية ولكن اختصاص وزارة التجارة والصناعة؛ وهي من ترسل لنا منع استيراد سلعة محددة، موضحًا أن وزارة المالية هي منفذ لقرار وزارة الصناعة.
وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، والمذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة أن مدخلات الإنتاج تعامل بالدولار الجمركي وقيمته الآن 16 جنيه لدعم الصناعة وتوفير فرص عمل.
وتابع وزير المالية: " إحنا عايزين نعطي ميزة عشان نشغل عمالة تفتح بيوت وتسترزق وتكسب بالحلال، لكن لوعايز تشتري من الخارج وتطرح في السوق يبقى تاخد الدولار بسعر السوق".