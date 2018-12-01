هذا ما قاله وزير المالية عن استيراد "التوك توك"

01 ديسمبر 2018 - 12:30 ص

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تعليقا على المطالبات بمنع استيراد "التوك توك" إن استيراد سلعة عن غيرها ليس قرار وزارة المالية ولكن اختصاص وزارة التجارة والصناعة؛ وهي من ترسل لنا منع استيراد سلعة محددة، موضحًا أن وزارة المالية هي منفذ لقرار وزارة الصناعة.

