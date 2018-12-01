برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب فستان رانيا يوسف

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ساويرس

تعليق مثير للجدل من "ساويرس" على فستان "رانيا يوسف"

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يعتزم النائب البرلماني سعيد حساسين، تقديم طلب إحاطة لرئيس البرلمان لاستدعاء وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم بسبب فستان رانيا يوسف.
وأكد "حساسين" في برنامجه "انفراد" على فضائية "الرافدين بلس"، مساء الجمعة،: "رانيا يوسف شكلها نسيت تلبس ولا محدش عارف نزلت مستعجلة".
ومن جانبه ناشد نبيه الوحش في مداخلة للبرنامج، الشعب المصري بمقاطعة رانيا يوسف، وعمل حملات على التواصل الاجتماعي ضدها.
وأضاف: "هقدم بلاغ للنائب العام ضد رانيا يوسف"، داعيا الأمن الوطني لتقديم بلاغ حفاظًا على أخلاق المصريين.


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