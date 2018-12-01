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روسيا تعتزم إجراء مناورة عسكرية ضخمة العام المقبل

عرب وعالم

الجيش الروسي
الجيش الروسي

المصريون ووكالات

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روسيا تشارك فى أكبر مناورة عسكرية لها منذ الحرب الباردة

ذكرت صحيفة الجيش الروسي أمس الجمعة، أن روسيا تعتزم إجراء تدريبات عسكرية ضخمة أخرى العام القادم للتركيز على الجزء الأوسط من البلاد.
وعلى مدار العام، من المتوقع أن يقوم الجيش بإجراء 4 آلاف تدريب على مختلف المستويات، حسبما كتب اللفتنانت جنرال بالجيش الروسى إيفان بيوفتسيف في مقال نشرته صحيفة "ريد ستار".
وفي وقت سابق من هذا العام، أجرى الجيش ما وصفه بأكبر تدريب له منذ عهد الحرب الباردة، ويضم سيناريوهات قتالية في المناطق الشرقية بمشاركة من الصين ومنغوليا المجاورتين.
وأجرى الجيش الروسي مناورة واسعة النطاق العام الماضي في الأجزاء الغربية من البلاد، بمشاركة حليفتها بيلاروسيا المجاورة. وأثارت تلك المناورة على وجه الخصوص القلق بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أن روسيا تتدرب على سيناريوهات للغزو.

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