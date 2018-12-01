أول قرارين من إدارة الزمالك ضد "جروس" بعد الخسارة

01 ديسمبر 2018 - 05:29 ص

في أعقاب الهزيمة المذلة من الاتحاد قرر رئيس نادي الزمالك خصم شهر من مرتب كريستيان جروس - المدير الفني للفريق - ومعاونيه والجهاز الطبي .



فيما كشفت مصادر داخل نادي الزمالك أن الإدارة بصدد عقد جلسة مع جروس لمعرفة أسباب هزيمة الفريق وخروجه من البطولة العربية.



كما تنوي الإدارة معرفة أسباب مشاركة مجموعة بعينها من اللاعبين في المباريات دون أخرى .



وخسر الزمالك بمجموع المبارتين - 4-3 من الاتحاد السكندري في البطولة العربية ليخرج منها ولا يتبقى له سوى الدوري لكي يحصل على بطولته.



