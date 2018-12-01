مفاجأة جديدة في قضية مقتل فتاة بطلق ناري برأسها بالمرج

01 ديسمبر 2018 - 07:21 ص

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة من فك لغز مقتل فتاة المرج بطلق ناري بوجهها فضلًا عن القبض على المتهم.



قال مصدر أمني مطلع، إن فريق البحث توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمها بسبب شكه في سلوكها.



كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج، إخطارا من مستشفى اليوم الواحد، تفيد استقبالها فتاة تدعى ياسمين وتبلغ من العمر 18 عاما، مصابة بطلق ناري في الوجه، وبعد مكوثها بالمستشفى لبضع ساعات لفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.



وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة، وتبين من الفحص قيام شاب يرتدى كاب بإطلاق النيران على الفتاة واستقل دراجة نارية مع آخر وفر هاربا، وتم الاستماع لأقوال الشهود.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وكانت أسرة المجني عليها اتهمت طليقها بالتسبب في قتلها ، قبل أن تفجر التحريات مفاجأة جديدة بكشف المتهم الحقيقي .

