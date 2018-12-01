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متحدث باسم العائلة: جورج بوش توفى

عرب وعالم

جورج بوش
جورج بوش

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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جورج بوش

أعلن متحدث باسم عائلة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش عن وفاته صباح اليوم .

وقال المتحدث إن جورج بوش "الأب" توفي عن عمر يناهز 94 سنة بعد صراع مع عدة أمراض.

وشغل بوش الأب الرئاسة لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993.

وبوش الأب هو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش الذي تولى السلطة لفترتين من 2001 إلى 2009، وكذلك حاكم فلوريدا السابق جيب بوش الذي فشل في مسعاه نيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016.

وفي أبريل الماضي، أدخل مستشفى ميثوديست في هيوستون بعدما أصيب بعدوى انتقلت إلى دمه، وذلك بعد يوم من دفن زوجته باربرا.

ونقل إلى المستشفى ذاته قبل نحو عام بسبب سعال جرى تشخيصه على أنه حالة معتدلة من الالتهاب الرئوي.

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