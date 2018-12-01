» عضو بالغرفة التجارية: زيادات جديدة في أسعار أغلب السلع

01 ديسمبر 2018 - 08:51 ص

كشف فتحي الطحاوي - عضو الغرفة التجارية بالقاهرة - عن زيادات متوقعة في أغلب أنواع السلع وذلك بعد تغيير سعر الدولار الجمركي بالنسبة للسلع الترفيهية .



وقال "الطحاوي" إن زيادة أسعار بعض السلع غير الضرورية يؤدي لزيادة سلع أخرى لأن تلك المسألة تعمل بنظرية الأواني المستطرقة.



وأضاف: "هناك بعض السلع تم تصنيفها باعتبارها سلع جمركية رغم أنها لا غنى عنها في أي منزل مثل اللاب توب والموبايل والمكياجات" .. مضيفًا: "الدولة نفسها تعطي تابلت لكل طالب وهذا يؤكد أن تلك السلع لا غنى عنها".



أعلنت وزارة المالية، عن استمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/ 12/2018.



أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها تخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل (الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة، والببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها) بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية

