» لن تصدق مهنة الفنان عمرو سعد قبل الشهرة

أحمد عادل شعبان
كشف الفنان عمرو سعد أنه عمل كبائع على عربة فول قبل وصوله إلى النجومية في مجال التمثيل .
وأضاف خلال لقاء مع برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: "عملت كبائع فول على عربة لأن والدي كان يزرع فينا فكرة العمل والاعتماد على النفس منذ الصغر مع عدم إهما الدراسة".
وأضاف: "لم تكن والدتي متحمسة للأمر لكن والدي شجعني ، ثم عملت بعد ذلك في حمل الخشب لإحدى شركات المقاولات ".
واستدرك: "عملت كمهندس للديكور بعدما تخرجت من الجامعة وكنت أعامل جميع العمال باحترام وتواضع".
وتابع: "في صغري كنت أعشق التين الشوكي فنصحني أحد أصدقائي بالذهاب لمنطقة أبو زعبل لشراء كمية ، وفي أثناء عودتنا فوجئنا بالناس يطلبون منا الشراء فبعناه وكسبت أربع أضعاف ما دفعته".
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