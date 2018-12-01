» لن تصدق مهنة الفنان عمرو سعد قبل الشهرة

01 ديسمبر 2018 - 09:01 ص

كشف الفنان عمرو سعد أنه عمل كبائع على عربة فول قبل وصوله إلى النجومية في مجال التمثيل .



وأضاف خلال لقاء مع برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: "عملت كبائع فول على عربة لأن والدي كان يزرع فينا فكرة العمل والاعتماد على النفس منذ الصغر مع عدم إهما الدراسة".



وأضاف: "لم تكن والدتي متحمسة للأمر لكن والدي شجعني ، ثم عملت بعد ذلك في حمل الخشب لإحدى شركات المقاولات ".



واستدرك: "عملت كمهندس للديكور بعدما تخرجت من الجامعة وكنت أعامل جميع العمال باحترام وتواضع".



وتابع: "في صغري كنت أعشق التين الشوكي فنصحني أحد أصدقائي بالذهاب لمنطقة أبو زعبل لشراء كمية ، وفي أثناء عودتنا فوجئنا بالناس يطلبون منا الشراء فبعناه وكسبت أربع أضعاف ما دفعته".



