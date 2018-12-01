محكمة تركية تصدر قرارًا بالقبض على قتلة خاشقجي

01 ديسمبر 2018 - 09:29 ص

فاجأت تركيا، المملكة العربية السعودية بأول رد على رفض الأخيرة تسليم قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، أثناء توجهه لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بزواجة من خطيبته.

وقالت صحيفة ديلي صباح التركية، إن محكمة الجنايات المناوبة في إسطنبول أصدرت قرارًا بإلقاء القبض على المتهمين في مقتل خاشقجي، بتهمة القتل المتعمد وبشكل وحشي، وذلك بطلب من النيابة العامة التركية، مؤكدة أن القرار القضائي يتضمن إلقاء القبض على فريق الاغتيال السعودي المكون من 15 شخصًا «أينما وجدوا».

وأضافت الصحيفة، أن القرار جاء ليتم التحقيق معهم في النيابة بإسطنبول، وذلك بتهمة القتل المتعمد، بحسب أحكام قانون الجزاء التركي، بحسب سبوتينك.

وذكرت الصحيفة التركية، أن المتهمين السعوديين هم: «مشعل سعد البستاني، وصلاح محمد الطبيقي، ونايف حسن العريفي، ومحمد سعد الزهراني، ومنصور عثمان أبا حسين، وخالد عايد الطيبي، وعبد العزيز محمد الحساوي، ووليد عبد الله الشهري، وتركي مشرف الشهري، وثائر غالب الحربي، وماهر عبد العزيز مطرب، وفهد شبيب البلوي، وبدر لافي العتيبي، ومصطفى محمد المداني، وسيف سعد القحطاني».

وكان مولود جاويش أوغلو، قد قال في وقت سابق، إنه استمع لتسجيل قتل خاشقجي، موضحًا: «خاشقجي قتل في غضون 7 دقائق، هذه جريمة ارتكبت عمدًا، الجريمة لم ترتكب لأن المتهمين بقتل خاشقجي فشلوا في إقناعه بالعودة إلى بلاده».