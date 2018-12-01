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"الداخلية" يواجه حلوان استعدادًا للمصري

الرياضة

الداخلية
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يواجه فريق الداخلية نظيره حلوان، وديًا فى إطار استعداد الفريق لمواجهة المصرى البورسعيدي في الجولة المقبلة من مسابقة الدوري العام.

ويلتقى فريق الداخلية نظيره المصرى، ضمن منافسات الجولة الـ17 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك في العاشر من ديسمبر المقبل.

ويحتل الداخلية المركز الـ14 بمسابقة الدوري العام برصيد 16 نقطة، وكانت مباراة الداخلية والإسماعيلي بالجولة 16 من عمر المسابقة تأجلت بسبب مشاركة الدراويش في دوري أبطال أفريقيا.


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