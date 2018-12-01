تفاصيل الاحتيال على شقيق "أربكان"

01 ديسمبر 2018 - 09:38 ص

احتال شاب يبلغ من العمر 19 عامًا على (كمال الدين أربكان) 90 عامًا الشقيق الأكبر للزعيم السياسي الراحل (نجم الدين أربكان)، في منزله بإسطنبول.

وأظهر الشاب -سوري الجنسية- أنه شرطي، لأجل سرقة شقيق الزعيم السياسي، حيث قام بالاتصال به، موجهًا له تهمة الانتماء إلى تنظيم "جولن".

وقالت صحيفة (حرييت)، التركية إنّ العناصر الأمنية التابعة لمديرية أمن إسطنبول، اشتبهت أوّل أمس بشاب أثناء هروبه بطريقة مثيرة للريب، بعد خروجه من منزل بمنطقة "أك شمس الدين" بحي الفاتح، حاملاً بيده حقيبة صغيرة.

وقامت الشرطة التركية بضبط 13 ألف دولار أمريكي، و19 ألفا و500 يورو، و20 ألف ليرة تركية، بالإضافة إلى الذهب والمجوهرات، بعد إلقائها القبض على المشتبه به، إثر مراجعة كاميرات التسجيل.

ونقلت الصحيفة عن (أربكان) أنّ المشتبه به "خ.أ" وهو سوري الجنسية، ويبلغ من العمر 19 عامًا، عرّف نفسه في اتصال هاتفي أجراه معه على أنّه شرطي، متّهما إياه -والحديث عن (كمال الدين)- بالانتساب إلى تنظيم "كيان الموازي".

وأضافت أن "خ.أ" أكّد خلال حديثه مع (أربكان) بضرورة تصوير ما لديه من نقود ومجوهرات لإزالة الشبهات عنه، ودرء الاتهامات الموجّهة إليه فيما يخص انتسابه للتنظيم.

ولأجل هذا السبب قدم الشاب إلى منزل أربكان بحجّة التصوير، ليسرق ما لديه من أموال نقدية، بالإضافة إلى المجوهرات والذهب.

واقتادت الشرطة الشاب "خ.أ" إلى مديرية أمن إسطنبول، ليتم نقله إلى محكمة الجزاء، لتعمل على تسليم المبالغ النقدية والذهب مرة أخرى لأربكان.