تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية قبل إعلانه بيومين

01 ديسمبر 2018 - 09:38 ص

نشر موقع "سكاي إيطاليا" اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، والتي ستمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب كرة قدم في الموسم المنصرم مساء الأثنين.

ورغم أن الإعلان الرسمي للفائز بالجائزة سيعلن خلال حفل ضخم بباريس مساء الإثنين، إلا أن الموقع أكد أن الكرواتي لوكا مودريتش، هو الذي حاز على أعلى نسبة من الأصوات.

وقال الموقع إن البرتغالي كريستيانو رونالدو جاء في المركز الثاني، فيما جاء الفرنسي أنطوان جريزمان بالمركز الثالث، مع مفاجأة مثيرة للجدل تمثلت في غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما قال الموقع إن النجمين رونالدو وجريزمان لن يحضرا حفل التقديم في باريس، وأن مودريتش هو وحده من سيكون حاضرا مساء الأثنين.

وسينتظر عشاق كرة القدم الإثنين المقبل لمعرفة الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والتي تعطيها مجلة "فرانس فوتبول" للأفضل خلال الموسم الماضي، وفقا لتصويت عدد من الصحفيين الرياضيين.