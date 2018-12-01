» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم

01 ديسمبر 2018 - 09:41 ص

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وتراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 609 جنيهات في السوق المحلية.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 522 جنيها

عيار 21 : 609 جنيهات

عيار 24 : 696 جنيها

الجنيه الذهب : 4872 جنيها

السعر العالمى : 1220 دولارا

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.