بالأرقام.. لن تصدق أن هذا نصيب المرأة في الميراث

01 ديسمبر 2018 - 09:44 ص

قام الدكتور عبد المحسن زبن المطيري رئيس قسم التفسير والحديث بجامعة الكويت بنشر دراسة تشمل قرابة من 70 حالة من حالات المواريث وفيها بيان، عظيم عدل الله تعالي فيها.

وتساءل المطيري علي حسابه علي تويتر انظر كيف شوهَ المناوئون هذه الشعيرة، ولو أنصفوا لعلموا أنها من محاسن الإسلام، وكل ما فيه حسن.

وأجريت الدراسة علي 70 حالة من حالات المواريث، والتي كشفت عن المرأة تأخذ نصف الرجل في 4 حالات فقط ، وفق قواعد الميراث ، بينما تفوق الأنثي الرجل في 14 حالة.

وتكشف الدراسة أيضا أن الذكر يرث بالفرض - أي بنص قرآني أو حديث نبوي منصوص عليه وفق قواعد علم الميراث- في 6 حالات فقط، بينما ترث الأنثي بالفرض في 15 حالة من حالات الميراث.

وأظهرت الدراسة التي أجريت علي حالات الميراث بين الرجل والمرأة أنهما يتساويان في 30 حالة.

يأتي هذا عقب إقرار تونس لقانون يسوّي بين المرأة والرجل في الميراث، والذي امتدت موجة الغضب والجدل فيه إلي الكثير من العواصم الإسلامية، ومؤسسات دينية عريقة كالأزهر الشريف.

يذكر أن المفكر الإسلامي محمد عمارة كان قد أكد في تصريحات سابقة، والتي تحدث فيها عن " فلسفة الميراث" في الإسلام، وطبيعة العلاقة بين المرأة والرجل في الميراث، والتي أكد فيها أن طبيعة الميراث في الشريعة لا علاقة لها بالذكورة، بل لها فلسفة خاصة في الإسلام، ومعايير إيجابية تتمثل في أنه كلما كان الجيل الوارث صغيرًا، فإن النصيب الميراثي يكون له أكبر لأن الحياة أمامه، ما زالت طويلة.

وأضاف أن الإسلام راعي في عملية الميراث معيار القرابة، وليس الأمر متعلقًا بالذكورة، وضرب علي ذلك أمثلة عدة، منها أنه لو وجد في عملية الميراث بنتان ورجل فإن البنتين يكون لهما الثلثان والباقي للرجال، حتي لو كانوا أربعين شخصًا.

وأكد أنه يجب تحري الفهم ومعرفة فلسفة الميراث، لأن الكثير لا يراعي دقة مقاصد الشريعة، خاصة الإسلاميين في معرفة معايير الميراث، والتي لا ترتبط بعملية الذكورة أو الأنوثة، بل مراعاة القرابة وعجلة الحياة.