» ماذا طلبت تيريزا ماي من بن سلمان بشأن مقتل خاشقجي؟

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محمد موسي

عايدة رياض

أجرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مساء أمس الجمعة، لقاء مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة "G20" الدولية في الأرجنتين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيسة الوزراء البريطانية أن ماي شددت خلال المحادثات، "على أهمية ضمان محاسبة كل المسئولين عن القتل الوحشي لجمال خاشقجي".

ودعت ماي الأمير محمد بن سلمان إلى أن "تتخذ السعودية الإجراءات اللازمة لتعزيز الثقة بأن مثل هذه الحوادث المحزنة لا يمكن أن تتكرر في المستقبل".

كما أشارت ماي إلى ضرورة "تعاون السعودية بشكل كامل مع السلطات التركية" حول التحقيقات بمقتل خاشقجي، وضمان شفافيتها التامة لتحديد كل المسؤولين. 

وبحث الجانبان أيضًا تطورات الأزمة اليمنية، حيث شددت ماي على "الضرورة العاجلة لإنهاء النزاع ومساعدة ملايين الأشخاص الذين تهددهم المجاعة".

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية مع ذلك على "دعم المملكة المتحدة لأمن السعودية، بما في ذلك التهديدات الحقيقية النابعة عن التدخل الإيراني في اليمن".

وفي وقت سابق من اليوم تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية بأن تكون "صارمة" خلال محادثاتها مع ولي العهد السعودي، وقالت إنها ستركز على مناقشة قضيتي مقتل خاشقجي والأزمة اليمنية.

وجرى هذا اللقاء في الوقت الذي يواجه فيه الأمير محمد بن سلمان انتقادات واتهامات واسعة عالميا على خلفية مقتل خاشقجي، الصحفي السعودي المتعاقد مع "واشنطن بوست" الأمريكية والذي تم اغتياله يوم 2 أكتوبر في مقر قنصلية بلاده باسطنبول، بالإضافة إلى عمليات التحالف العربي قيادة المملكة في اليمن.

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