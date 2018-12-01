  • السبت 01 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:56 ص
بحث متقدم
بوش

أول تعليق لـ"بوش" الابن بعد وفاة والده

علاء

«عيد»: علاء مبارك فعل معي هذا الأمر

صلاح

ليفربول يرشح "صلاح" لهذه الجائزة

سعيد حساسين

"انتي دماغك كلها رذيلة ".. تشعل النار بأستوديو حساسين

افيخاي ادرعي

الجيش الإسرائيلي يستعين بفيديو للقذافي ردًا على تهديدات حزب الله

جمال خاشقجي

محكمة تركية تصدر قرارًا بالقبض على قتلة خاشقجي

لن تصدق أن هذا نصيب المرأة في الميراث

بالأرقام.. لن تصدق أن هذا نصيب المرأة في الميراث

لمواجهة جنون الأسعار.. مديرو الأمن يفتتحون "منافذ أمان"

الداخلية تطرح سلعًا غذائية فى منافذ أمان

تفاصيل الاحتيال علي شقيق " أربكان"

تفاصيل الاحتيال على شقيق "أربكان"

جورج بوش الاب

وفاة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب

مذكرات ميشال أوباما تحقق أرقامًا قياسية خلال 15 يومًا

آخر الأخبار

ارشيفية
ميشال اوباما

منار شديد

أخبار متعلقة
#

تجديد حبس المتهمين باغتصاب وقتل الطفلة رحمة

#

وقف برنامج مدحت شلبى 15 يومًا

#

كم ستدفع لكي تحصل على "توقيع خاص" من زوجة أوباما؟

باتت مذكرات ميشال أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق، من أكثر الكتب مبيعًا في الولايات المتحدة هذا العام بعد مرور 15 يومًا من نشرها، حيث باعت أكثر من مليوني نسخة في الولايات المتحدة وكندا بحسب آخر البيانات.

وكانت دار النشر «بنجوين راندوم هاوس»، أعلنت عن أرقام المبيعات أمس الجمعة

وأكد الناشر أن «الكتاب هو أيضًا من الكتب الأكثر مبيعًا في العديد من البلدان الأخرى من بينها استراليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكوريا وجنوب أفريقيا».

وألقى الكتاب الضوء على الحياة الشخصية لعائلة أوباما قبل وبعد وخلال وقتهم في البيت الأبيض وكأول سيدة أمريكية من أصول أفريقية وأول رئيس أمريكي من أصل إفريقي.

كما تكشف ميشال أوباما في مذكراتها عن الصعوبات التي عاشتها مع زوجها الرئيس السابق باراك أوباما بداية فترة زواجهما لاسيما الإجهاض إلى أن اختارت التلقيح الاصطناعي لتنجب بعدها ماليا وساشا.

وانتقدت ميشال أوباما في هذه المذكرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلة: "إنني لن أغفر له أبداً لأنه عرض سلامة عائلتي للخطر بسبب تبنيه لمقولة أن زوجها لم يولد في الولايات المتحدة أي أنه ليس رئيساً غير شرعي للبلاد".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

هل الفتاوى الشاذة جزء من السياسة؟!

فراج إسماعيل

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عدوى "السترات الصفراء" تصل بلجيكا
» كيف سخر علاء صادق من هزيمة "الزمالك"
» خبراء فى جراحة العظام والجهاز الهضمى بالمركز الطبى العالمي
» الفتوى للتشريع تقضى بعدم خضوع اتحاد بنوك مصر لرقابة المركزى للمحاسبات
» أرقام مفزعة لمعدلات الإصابة بالإيدز في الجزائر
» مدرب المنتخب السابق يحذر جمهور الأهلي والزمالك من هذا الأمر
» تفاصيل قصة حب ابنة ترامب وشاب من أصول عربية
» وصول جثمان المصري المقتول في السعودية
» المالية تثبت سعر الدولار الجمركى لمدة شهر عند 16 جنيهًا
» التشكيل المتوقع للأهلي فى مواجهة بتروجت
» إعلامي: "البوس في الأفلام حلو".. ورد غريب من عايدة رياض

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية