ليفربول يرشح "صلاح" لهذه الجائزة

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محمد صلاح

ليفربول

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أفضل لاعب

تواجد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزى على قائمة المرشحين للحصول على جائزة لاعب عن شهر نوفمبر.

وقاد محمد صلاح خلال شهر نوفمبر الجارى فريق ليفربول لتحقيق الفوز على فريقى فولهام وواتفورد بنتيجة 2 – 0، و3 – 0، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، بعدما سجل هدفاً فى شباك كل فريق.

يذكر أن محمد صلاح حصل على جائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر أكتوبر الماضى، وهى المرة الثامنة التي يحصل فيها النجم المصرى على جائزة "لاعب الشهر" منذ انضمامه لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالى.

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