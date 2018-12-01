المرور تضع حواجز حديدية بمحيط إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر

أحمد الشربينى
وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حواجز حديدية بمحيط إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر، لمنع الزحام المروري أثناء إجراء أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبري بنطاق محافظة الجيزة وسط انتشار الخدمات المرورية.
وسيتم خلال الأعمال رفع كفاءة الكوبري لتسهيل حركة سير السيارات، مع غلق جزئي لكوبري 6 أكتوبر، وترك حارة مرورية لحركة سير السيارات، وتستمر تلك الأعمال حتى الساعة 5 صباح الأحد المقبل و قامت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.
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