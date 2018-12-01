تأخر 3 رحلات جوية عن الإقلاع بمطار القاهرة

01 ديسمبر 2018 - 10:28 ص

تأخرت 3 رحلات جوية متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة والسعودية ودولة الكويت من مطار القاهرة الدولي، عن وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية بمطارات الوصول، وانتظارًا لاستلام إخطارات الموافقة بالإقلاع.

وقال مصدر ملاحي، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات شركة طيران الاتحاد رقم 650 المتجهة إلى أبوظبي، ورحلة شركة الخطوط الكويتية رقم 1544 المتجهة إلى الكويت، ورحلة شركة الخطوط الجوية السعودية رقم 314 المتجهة إلى الرياض، بسبب الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات، وقامت سلطات المطار باستضافة الركاب، وتقديم كل الخدمات لهم.