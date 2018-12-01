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الجيش الإسرائيلي يستعين بفيديو للقذافي ردًا على تهديدات حزب الله

عرب وعالم

افيخاي ادرعي
افيخاي ادرعي

وكالات- الدويني فولي

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الجيش

القذافي

نصر الله

مقطع

رد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على التهديدات التي أطلقها "حزب الله" اللبناني، واستشهد في الرد بمقطع فيديو للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ونشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على صفحته في "تويتر" مقطعًا مشهورًا للقذافي يقول فيه: "من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة"، كما استخدم مقطعًا آخر من المسلسل المصري المشهور "البيت الكبير".

ونشر حزب الله اللبناني، الجمعة الماضي، شريط فيديو بعنوان "إن تجرأتم ستندمون" يهدد فيه إسرائيل، في حال هاجمت لبنان.

وعُرضت في مقطع شريط الفيديو كتابات باللغة العبرية، إلى جانب مقتطفات من بعض الخطابات التي ألقاها الأمين العام للحزب حسن نصر الله مؤخرًا، والتي يوضّح فيها أنه سيتم الرد على أي هجوم إسرائيلي على لبنان.


شاهد الفيديو.. 


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