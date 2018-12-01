«عيد»: علاء مبارك فعل معي هذا الأمر

01 ديسمبر 2018 - 10:40 ص

كشف المحامي الحقوقي جمال عيد، عن كيفية تعامل علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع مبارك معه من خلال حسابه الخاص بـ"تويتر".

وقال في تغريدة له: "علاء مبارك عمل لي بلوك، حسام بدراوي عمل لي بلوك، تامر عبد المنعم عمل لي بلوك!".

وتابع: "يعني ابن صاحب الحزب الوطني، ورئيس الحزب الوطني، وبلية بتاع الحزب الوطني! أعيش إزاي من غيرهم؟ ربنا يخلي لنا معتز عبد الفتاح، أهو برضة من ريحتهم".

وتفاعل رواد تويتر حول تغريدة جابر على: "لأنهم مش عايزين يسمعوا أي صوت يدافع عن الحق والحقيقة.. ربنا يحفظنا ويحفظك منهم".

وأضاف آخر ساخرًا: "شكلك زعلان يا أستاذ جمال معلش بكره النفوس تروق ويشيلوا البلوك".