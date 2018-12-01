مطار القاهرة: طفرة فى الرحلات الجوية المتجهة للمحافظات السياحية

01 ديسمبر 2018 - 10:40 ص

تنطلق 41 رحلة جوية، متجهة للمدن السياحية المصرية من مطار القاهرة، تزامنًا مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي، حيث تسير مصر للطيران 35 رحلة جوية إلى الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ فى إطار خطة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بزيادة الرحلات لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

وتسير مصر للطيران اليوم 6 رحلات إلى مدينة الأقصر، و8 رحلة إلى مدينة أسوان، و8 رحلة إلى مدينة شرم الشيخ، و7 رحلات إلى مدينة الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من مدينة برج العرب ومرسي علم وأسيوط وسوهاج.

وتنسق وزارة الطيران المدني مع عدد من الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة على تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية.